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BÜLENT CANKURT
17 Nisan 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Yedi günah bir sergi!

Mecidiyeköy'deki, 'nun koleksiyonunun önemli bir kısmının bulunduğu Mudo Binası, Emre Yusufi'nin 'SE7EN' isimli solo sergisine evsahipliği yapıyor. Yedi ölümcül günah olan Şehvet, Gurur, Öfke, Tembellik, Kıskançlık, Oburluk ve Açgözlülük imgelerinden oluşan işlerin küratörü ise Ayşe Jaber. Bu özel serginin açılış davetine; iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. 30 Nisan'a kadar görülebilecek olan sergide yedi ölümcül günahı anlatan yedi adet 120x120 diasec print baskı, üç adet 70x55x35cm ölçülerinde sentetik mermer kullanılarak yapılmış heykeller yer alıyor.

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