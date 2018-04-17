Ünlü oyuncu Özcan Deniz de, yurt dışına kaçan ve 53 yıllık şirketi İnanlar İnşaat'ın iflasını isteyen Serdar İnan'ın mağdurlarından biri çıktı!

Hatırlarsanız Şubat başında; Özcan Deniz'in, eşi Feyza Deniz ve dünyaya gelecek erkek bebekleri ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirdiğini yazmıştım.

Bir adet de yatırım için villa alan Özcan Deniz, her bir villa için yaklaşık 800'er bin dolar ödemişti.

Özcan Deniz, İnanlar İnşaat'ın Terrace Plus projesinden aldığı bu villaların tapu masrafları için firmaya 200 bin lira vermiş!



TAPU HARCI BUHAR OLUP GİTMİŞ!

Özcan Deniz'in mağduriyeti işte bu 200 bin liradan kaynaklanıyor.

Çünkü şirket 200 bin lirayı alıp tapu işlemlerini halletmemiş.

Yani Özcan Deniz'in 200 bin lirası da ortadan yok olmuş.

Ünlü sanatçının tapularını alabilmesi için tekrar 200 bin lira daha vermesi gerekiyor.

Bu arada, Özcan Deniz'in toplamda 2 milyon 400 bin dolar (yani yaklaşık 9 milyon 600 bin lira) ödediği villalarında bir sorun yok.

Kulağıma gelenlere göre Özcan Deniz, Kuzey adını verecekleri oğullarını büyütecekleri villalarda bir sorun olmadığı için kendisini teselli ediyormuş.

