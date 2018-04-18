Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Kızı Naz kısmetiyle geldi
BÜLENT CANKURT
18 Nisan 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Kızı Naz kısmetiyle geldi

Galatasaray Teknik Direktörü , üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014'te ile evlenen küçük kızları Bahçekapılı yaşattı. Buse Hanım, 21 Ekim 2016'da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami'de doğurdu. Dün dünyaya gözlerini açan Naz'ın da, Buse Hanım'ın da sağlık durumu gayet iyi...

HABERİ DOĞUMDAN ÖNCE ALDI
Doğumdan bir gün önce konuştuğum Buse Hanım, kendisine henüz ulaşan bilginin mutluluğunu benimle paylaştı. Buse Hanım'ın Baby on the Go markasıyla yoğun ilgi gören patik koleksiyonu, Amerika'nın lüks mağaza zinciri Saks'ın online satış sayfasında satışa çıkmış. Üstelik bu müjde, Naz'ı kucağına almaya saatler kala gelmiş. Daha büyük kızı Nil'e hamileyken bu bebek patiklerinin tasarımını yapmaya başlayan blogger ve moda danışmanı Buse Hanım, bu işte oldukça başarılı olmuştu. Patiklerinin, Naz'ın doğumundan hemen önce Saks'ta satılmaya başlanması, Naz'ın kısmeti de denebilir. Bahçekapılı çifti, umarım kızlarını sağlıkla büyütür.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN