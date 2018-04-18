21 yıllık eski eşi Kemal Gülman ile arasındaki 200 milyonluk boşanma davası Yargıtay tarafından bozulan Feryal Gülman, yine kutsal topraklardaydı. Geçen yıl yakın arkadaşları ile birlikte umreye gittiğini bildiğim Feryal Hanım, çok etkilendiğini söylediği kutsal topraklara bu yıl yine gitti. Gülman, "Ruhumun en temiz olduğu, kendimi en iyi hissettiğim anlar, umrede geçirdiğim zamanlardı. Allah herkese nasip etsin" demişti. Allah, umresini kabul etsin. Bu arada önceki gün yurda dönen Gülman, ayağının tozuyla oğlu Aslan'ın yanına Los Angeles'a gitti.