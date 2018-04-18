Müzmin playboy Selhan Aloğlu'nun, ünlülerin yoga hocası Alexis Gulliver ile iki yılı aşkın süredir flört etmesi herkesi şaşırtıyor! Görünen o ki Gulliver, şimdiye kadar sadece evliliğin eşiğinden döndüğü bir ciddi ilişki yaşayan Aloğlu'nu uslandırmayı başarmış. Bu arada ilişkilerini çok göz önünde yaşamayı sevmeyen çiftin aşkının mutlu mesut devam ettiğini duyuyordum ama bu fotoğrafı görünce iyice ikna oldum. Bakalım, ilk evliliğini Sami Kiresepi ile yapan Alexis Hanım, müzmin playboy Selhan Aloğlu'nu nikah masasına oturtmaya da ikna edebilecek mi...