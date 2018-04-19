Herkesin müdavimi olduğu birçok mekana imza atan Gül Etker; Şehnaz Vardar ve Saadet Erdoğan ile ortak yeni bir mekan açtı: Köprüaltı Lokantası... Rumeli Hisarı sahilinde açılan mekana henüz gidemedim ama gidenler anlata anlata bitiremiyor. Öğlen servisi de açık olan mekanda doğal ve mevsiminde malzemelerle hazırlanan yemekler herkese parmaklarını yedirtiyormuş. Basit ve iyi yemek mottosuyla yola çıkan, damakta lezzetli bir iz bırakmak üzere hazırlanan mekanın mönüsünde geniş meze seçkisi ve sıcak tabakları yer alıyor.