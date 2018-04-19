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BÜLENT CANKURT
19 Nisan 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Yine ayrıldılar!

Yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen ve 63 milyon liraya yakın hasılat yapan filmi 'Arif V 216'nın başarısı ile ağzı kulaklarında olan , aşk hayatında istikrarı bir türlü yakalayamıyor! Duydum ki Cem Yılmaz, "Yatakta çok iyiydik" diye açıklama yapmasıyla hafızalara kazınan sevgilisi Özge Sabuncu'dan bilmem kaçıncı kez ayrılmış! Yaklaşık iki yıldır flört eden ve kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu aşıkların ilişkisinin niçin bittiği ise bir muamma!


TAKİBİ BIRAKTILAR
Cem Yılmaz, önceki ay Çeşme Alaçatı'da bir parti vermiş ve her zaman gönlünde ayrı bir yeri olan eski sevgilisi 'nu da davet etmişti. Halef Özge Sabuncu'nun, başta selefi Lal Dedeoğlu'nun varlığına bozulsa da, ses çıkarmadığı, ancak Cem Yılmaz'ın, Dedeoğlu'na yakın ilgi göstermesi sonucu kıskançlık krizine girip ilişkisini bitirdiği söylenmişti.
Ancak Cem Yılmaz, Sabuncu'nun gönlünü almayı başarmış ve tekrar barışmışlardı.
Aşıkların yine ayrıldığını öğrendim.
Hatta sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi de bırakmışlar.
Bu kez niye ayrıldılar bilmiyorum ama bakalım yine öpüşüp barışmayı başarabilecekler mi, yoksa başka aşklara mı yelken açacaklar...

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