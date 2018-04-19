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BÜLENT CANKURT
19 Nisan 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Oğlunu kucağına aldı

Kaya-Aslı Ersu çiftinin kızları ile 'in veliahdı , Mayıs 2016'da Four Seasons'ta dillere destan bir düğünle evlenmişti. Çok göz önünde olmayı sevmeyen çiftin, mutlu evliliklerini bir bebekle süslemeye hazırlandıklarını ilk bu köşede okumuştunuz. Müjdeli haber geldi... Lara Özsüer, geçen hafta Amerikan Hastanesi'nde oğlunu dünyaya getirmiş. İki tarafın ailesinin de mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Özellikle, oğlu ve gelini Emir-Aslı Behlil sayesinde iki kez babaannelik sevinci yaşayan Aslı Ersu, ilk kez anneanne olduğu için çok mutluymuş.

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