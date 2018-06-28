Sosyeteye gelin gelen ilk Azeri olan Jale Demirchi Cinisli ile ilgili müjdeli bir haberim var. İki yıl önce 27 Mart 2016'da Tolga Cinisli ile Park Şamdan'da mütevazı bir nikahla evlenen, 9 Nisan'da da Bakü'de görkemli bir düğünle gelinlik giyen Jale Hanım, anne oldu. Jale Hanım, önceki gün Amerikan Hastanesi'nde, Can Luca adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. Hastaneye gidenlerden öğrendiğime göre, Jale Hanım'ın da Can Luca'nın da sağlık durumları gayet iyiymiş. İlk kez babalık heyecanını yaşayan Tolga Bey'in de mutluluktan ayakları yere basmıyormuş.