Şu sıralar sosyete kulislerinden yaklaşık iki ay sonra Mihran adını verecekleri kızlarını kucaklarına almaya hazırlanan Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti ile ilgili çok ilginç bir haber dolaşıyor!

Bayram arifesinde Marmaris'teki bir otele gitmeye karar veren çift; gitmeden önce evdeki yastıklarını kargoyla otele göndermiş! Evet; yanlış okumadınız...

Ayşe Arman'ın nereye giderse gitsin yastığını yanında götürdüğünü duymuştum ama Erkin çifti gibi yapanını hiç duymamıştım doğrusu! Bu durum otel personeline bile çok ilginç gelmiş olacak ki, aralarında konuşurken otel müşterilerinden biri duymuş ve kulaktan kulağa yayılmış.



GERİ KARGOLATMIŞLAR!

Beş yıldızlı otellerin artık neredeyse hepsinde özel yastık mönüsü varken, Erkin çiftinin nasıl bir yastığa başlarını koyduğunu da çok merak ettim doğrusu! İşin daha da ilginci, çiftin bu kadar uğraşa girmelerine rağmen, otele gitmekten son anda vazgeçmeleri. Otel çalışanları da kargo ile teslim aldıkları yastıkları, yine kargo ile Erkin çiftine geri göndermiş. Bakalım daha neler duyacağız!!!

