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BÜLENT CANKURT
28 Haziran 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Kötü günleri geride bıraktılar

İstanbul Motor Piston'un, geçen ay aort damarı yırtılan patronu Sinan Dereli, sevdiklerinin yüreğini ağzına getirmişti. Verilmiş sadakası olan Dereli, ilk 48 saati atlatıp beş gün sonra yoğun bakımdan çıkmıştı. Hastanede de başından hiç ayrılmayan sekiz yıllık hayat arkadaşı , taburcu olduktan sonra 'e, Zorlu'daki evinde bakmıştı. Artık tamamen toparlayan Sinan Bey'in, Bettina Hanım ile tatile çıktığını öğrendim. 'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, büyük bir badire atlatan aşıkları, Sinan Bey'in Yalıkavak açıklarındaki lüks teknesinde görüntülemiş.

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