Sanat faaliyetlerine 2001 yılından bu yana devam eden Elgiz Müzesi'nin 2 bin metrekarelik açık hava alanında 10'uncu teras sergisi 'Başka Bir Tepeden' açıldı. İstanbul temalı bu heykel sergisine her bir sanatçı kendi İstanbul algısı ve imgesiyle katıldı. Katılan konukların açık havada sanatın tadını çıkardığı sergi için, koleksiyonerler ile sanatçıları buluşturmak ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla 18 Eylül'de de bir caz gecesi düzenlenecek. 'Başka Bir Tepeden' isimli sergi Ekim ayı sonuna kadar izlenebilir; bilginize...