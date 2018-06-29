28 Nisan'da Bodrum'da Ersin Kayalar ile evlenen iki aylık gelin Siren Ertan Kayalar'ın hamile olduğunu tüm Türkiye'ye ben müjdelemiştim.

47 yaşında anne olmak için yanıp tutuşan Siren Hanım'ın bebeğinin cinsiyetini de, doğumunu da müjdelemeyi çok isterdim.

Ama maalesef önceki akşam kötü haber geldi. Haberimin yayınlandığı gün doktor kontrolüne giden Siren Hanım, bebeğinin kalbinin zayıf attığını öğrenmiş ve 'Minik bezelyem' dediği bebeğine mektup yazıp onun için dua istemişti.



'HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİM'

Bebeği için herkesten dua isteyen Siren Hanım'a ünlü-ünsüz tüm annelerden destek gelmişti.

Ancak Siren Hanım, ne yazık ki kötü haberi önceki gece yarısı Instagram'da takipçileriyle paylaştı: "Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle.

Allah bizim için ettiğiniz duaları, sizin iyiliğinize saysın inşallah. Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Çocuk sahibi olma sevdamdan hiç vazgeçmedim, geçemedim, biliyorum geçemeyeceğim de. Allah'ım inşallah nasip eder. İnşallah dualarımız birleşir, bize ışık olur, yol olur." Bebeğini kaybettiğine çok üzüldüğüm Siren Hanım'ın, Allah tez zamanda gönlüne göre verir, kendisi tekrar hamile kalır ve sağlıkla bebeğini kucağına alır umarım.