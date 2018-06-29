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BÜLENT CANKURT
29 Haziran 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Bodrum’a ünlü akını

Eğlence, yeme-içme, ağırlama alanlarında devrim yaratan konseptleri ile uluslararası otel endüstrisinin ünlü ismi Ian Schrager imzalı The Editon, 'da. Edition kültürünün en yeni üyesi olarak Bodrum Yalıkavak'ta açılan otelde, hafta sonu boyunca davetler yapılacak. Otelin açılış davetine yurt dışından birçok ünlünün geleceğini duymuştum; doğruymuş. Oteldeki bir arkadaşım, 'Nikita' dizisiyle tanıdığım, şimdilerde de 'Designated Survivor' ile harikalar yaratan Maggie Q'yu gördüğünü söyledi. Yanında da kendisi gibi oyuncu olan müzmin nişanlısı Dylan Mc- Dermott varmış. Bakalım daha kimleri göreceğiz, duyacağız...

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