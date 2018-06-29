İstanbul'un elitleri yarın ne yapacağını şaşırmış durumda! Çünkü yarın akşam hem Bodrum'da, hem de İstanbul'da iki düğün var. Bodrum'daki düğünü biliyordum; Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, kızları Esra'yı evlendiriyor. Meğer aynı gün, geçen yıl vefat eden Tekfen'in ortağı Feyyaz Berker'in torunu Sinan da evleniyormuş. Şebnem Berker'in firari işadamı Cem Uzan'dan olan oğlu, gönlünün sultanını İngiltere'de bulmuş. Adının Louisa Robertson olduğunu öğrendiğim müstakbel gelinimiz, İngiltere'nin önde gelen ailelerinden birine mensupmuş. Bakalım yarın akşam kim, hangi düğüne gidecek...