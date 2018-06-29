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BÜLENT CANKURT
29 Haziran 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Yarın sosyete ikiye bölünecek!

'un elitleri yarın ne yapacağını şaşırmış durumda! Çünkü yarın akşam hem 'da, hem de İstanbul'da iki düğün var. Bodrum'daki düğünü biliyordum; Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, kızları Esra'yı evlendiriyor. Meğer aynı gün, geçen yıl vefat eden Tekfen'in ortağı Feyyaz Berker'in torunu Sinan da evleniyormuş. Şebnem Berker'in firari işadamı 'dan olan oğlu, gönlünün sultanını İngiltere'de bulmuş. Adının Louisa Robertson olduğunu öğrendiğim müstakbel gelinimiz, İngiltere'nin önde gelen ailelerinden birine mensupmuş. Bakalım yarın akşam kim, hangi düğüne gidecek...

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