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BÜLENT CANKURT
09 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Adı gibi Yaman çıktı!

İşadamı Nedim Keçeli ile geçen yıl 31 Mart'ta nikah masasına oturan 2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli'nin hamile olduğunu da, erkek bebek beklediğini de ilk bu köşede okumuştunuz.
Gamze Hanım'ın bebeğini dünyaya getirdiğini de yine ben müjdelemiş olayım! Gamze Hanım, cumartesi günü sabaha karşı Yaman adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

3 KİLO 600 GRAM DOĞDU
Geçen ay sonu Nişantaşı'nda karşılaştığımız Gamze Hanım, sezaryen yöntemi yerine normal doğumu tercih ettiğini söylemişti.
Fakat eğer oğulları Yaman nazlanıp dünyaya gelmek istemezse, 7 Temmuz'da mecburen sezaryen ile doğum yapacağını eklemişti. Keçeli çiftinin oğulları Yaman, epey bir nazlansa da son gün annesini mutlu etti.
Gamze Hanım, adı gibi yaman çıkan oğlunu, gönlünden geçtiği gibi normal yolla dünyaya getirdi.
Umarım Keçeli çifti oğullarını sağlıkla büyütürler…

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