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BÜLENT CANKURT
09 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Paris’ten oğlu geldi

Beşiktaş eski başkanı , şu sıralar çok mutlu. Çünkü Fransız model sevgilisi Amelie Latournald'dan olan oğlu Ali'sine kavuştu. Latournald, Ali'yi dünyaya getirdikten sonra İstanbul'a yerleşmiş, ancak Bilgili'nin Nazlı Çelik ile izdivacına kızıp oğlunu da alıp Paris'e gitmişti. Başlarda Ali'yi babasına hiç göstermeyen Latournald; Bilgili ile Çelik'in boşanmasının ardından geri adım atmış, Ali'yi Türkiye'ye göndermeye başlamıştı. Geçen yıl bir ay babasının yanında kalan Ali'nin bu yılki Türkiye tatili geçen hafta başladı. 55 yaşındaki Serdar Bilgili, hafta sonu oğlunu bisikletle gezdirirken objektiflere yansıdı.

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