STFA'nın veliahdı Sezai Taşkent, geçen yıl Nisan ayında ikinci kez baba olmuş, kendisine 50 yaşında bu mutluluğu yaşatan Polonyalı sevgilisi Viviana Czapracka ile 25 Ağustos'ta evlenmişti. İşleri nedeniyle İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan Sezai Bey'in, Londra'da yaşayan Polonyalı gelinimiz Viviana Hanım ile kızları Lila'yı Türkiye'ye tatile getirdiğini duymuştum. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, çifte kumruları alışveriş için geldikleri Yalıkavak Marina'da görüntülemiş. Mehmet, geldikleri gibi deniz yolu ile ayrılan çiftin mutluluğunu anlata anlata bitiremedi. Ne diyelim, Allah bozmasın…