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BÜLENT CANKURT
09 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Kanada’dan kutlama daveti

Kanada İstanbul Başkonsolosluğu, Kanada'nın 151'inci yılını, Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirdiği 400 kişilik bir davetle kutladı. Çeşitli ülkelerin konsolosları, belediye başkanları, işadamları, eğitim kurumları, yöneticileri ve önemli dernek yöneticilerinin katıldığı davette aynı zamanda Kanada ile Türkiye arasındaki diplomatik iş birliğinin 75'inci yılı için de bir pasta kesildi.
Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon himayesinde gerçekleştirilen davette konuşan Shannon, "Ülkemizin kuruluşunun 151'inci yılını ve Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz diplomatik iş birliğinin 75'inci yılını siz dostlarımızla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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