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BÜLENT CANKURT
11 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Ağlatan sürpriz!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güral Sürmeli, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte 'da bir restoranda kutladı. 'ın aynı gün doğan babasının da yeni yaşının kutlandığı doğum günü partisine, şarkıcı Aylin Şengün Taşçı'nın sürprizi damga vurdu. Taşçı, Sema Hanım'ın şiirlerini besteletip yorumlayarak bir albüm hazırladı ve doğum gününde kendisine hediye etti. Sema Hanım, 100 adet basılan ve davetlilere de dağıtılan albüm sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Sema Hanım ve babası Nafi Bey, doğum günü pastalarını birlikte üfleyip dostlarına teşekkür etti.

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