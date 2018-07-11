İstanbul ve Bodrum yeme-içme-eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran Jüpiter Grup'un patronu Tayfun Topal'ı durdurabilene aşk olsun! Bodrum'da bu yıl sezonu People, Hazine, Carbon, Bi'Altkat, Windmill Butik Hotel ve X Beach ile açan Jüpiter Grup, Türkbükü'nün sembollerinden 5 Oda'yı da bünyesine ekledi. Baştan ayağa yenilenip kapılarını aralayan yeni 5 Oda'nın başında, eski işletmecisi Ali Sayar var. Sektörün önemli isimlerinden biri olan Ali Sayar, hobi olarak yaptığı DJ'liği devam ettirip haftanın üç günü konuklarını eğlendirecekmiş; aklınızda bulunsun...