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BÜLENT CANKURT
11 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Türkbükü’nün sembolü yenilendi

ve yeme-içme-eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran 'un patronu Tayfun Topal'ı durdurabilene aşk olsun! Bodrum'da bu yıl sezonu People, Hazine, Carbon, Bi'Altkat, Windmill Butik Hotel ve X Beach ile açan Jüpiter Grup, 'nün sembollerinden 5 Oda'yı da bünyesine ekledi. Baştan ayağa yenilenip kapılarını aralayan yeni 5 Oda'nın başında, eski işletmecisi var. Sektörün önemli isimlerinden biri olan Ali Sayar, hobi olarak yaptığı DJ'liği devam ettirip haftanın üç günü konuklarını eğlendirecekmiş; aklınızda bulunsun...

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