New York'un ünlü İtalyan restoranı Serafina'yı Türkiye'ye getiren Metin Şen, İstanbul'daki iki şubesinin ardından üçüncü şubesini Bodrum'da açmıştı. Serafina Mare, kısa sürede Bodrum'un popüler mekanlarından oldu. Gündoğan Küçükbük'te Seba Küçükbük Evleri ve Seba Residence'ın beach kısmında gündüz ve gece hizmet veren mekanda, hafta sonu ünlü DJ Doğuş Çobakçor ve perküsyon ustası Tai, tatilcileri coşturdu. Salı ve cuma geceleri DJ'lik yapan Ali Sayar'ın müziği ile Serafina Mare'ye gelenlerin eğlenceye de, lezzete de doyduğu konuşuluyor...