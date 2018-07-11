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BÜLENT CANKURT
11 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Bodrum’un yenisi çok popüler oldu

'un ünlü İtalyan restoranı Serafina'yı 'ye getiren Metin Şen, 'daki iki şubesinin ardından üçüncü şubesini 'da açmıştı. , kısa sürede Bodrum'un popüler mekanlarından oldu. Gündoğan Küçükbük'te Seba Küçükbük Evleri ve Seba Residence'ın beach kısmında gündüz ve gece hizmet veren mekanda, hafta sonu ünlü Doğuş Çobakçor ve perküsyon ustası Tai, tatilcileri coşturdu. Salı ve cuma geceleri DJ'lik yapan 'ın müziği ile Serafina Mare'ye gelenlerin eğlenceye de, lezzete de doyduğu konuşuluyor...

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