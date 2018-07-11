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BÜLENT CANKURT
11 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

26.450 liralık bahtsız pişti!

İstanbul'un elitlerinin sosyetik arkadaşları yerine Hollywood yıldızları ile havalı pişti olmasına alışsak da, zaman zaman kazalar da olmuyor değil! Geçenlerde yine böylesi bir bahtsız pişti yaşandı! Daha da vahimi; bu bahtsız piştinin kahramanları Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Irmak Köseoğlu'nun, 26 bin 450 lira ödedikleri Marchesa Couture imzalı elbiselerini aynı davette giymesi! Esra Eczacıbaşı ile Murat Coşkun'un Bodrum'daki düğün törenine aynı kıyafetle katılan Yalçındağ ile Köseoğlu, eminim yan yana gelmemek için bütün gece büyük efor sarf etmiştir!

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