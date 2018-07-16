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BÜLENT CANKURT
16 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

İşte fotoğraf sildiren olay

Gülben Ergen, bugünlerde son sevgilisi Burak Törer'le ilişkisi ile herkesin diline dolanmış durumda!
Ünlü sanatçının, Nisan'da aşkını ifşa ettiği ve çok mutlu olduğu konuşulan prodüktör sevgilisi Burak Törer ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi 'Ayrıldılar' dedikodularının çıkmasına neden oldu! Ancak Ergen, fotoğrafları silse de, Törer'i takibi bırakmadı.
Bu yüzden ilişkileri bitti mi, bitmedi mi kimse bilmiyor ama ben Gülben Ergen'in sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını niye sildiğini öğrendim.

ARKADAŞLARIYLA EĞLENİYORDU
Geçen hafta Bodrum'da sarmaş dolaş objektiflere takılan çiftten Burak Törer, işleri nedeniyle İstanbul'a dönmüş. Birkaç gün sonra haber vermeden İstanbul'a giden Ergen, akşam ona sürpriz yapmak istemiş.
Öncesinde telefon açıp ne yaptığını sormuş. Kızlı-erkekli bir grup arkadaşıyla evde olan Törer, Ergen'in yanlış anlayacağını düşünerek yalnız oturduğunu söylemiş. Ergen de 15 dakika sonra soluğu sevgilisinin evinin kapısında almış. Tabii hem Ergen, hem de Törer neye uğradığını şaşırmış. Sevgilisinin kendisine yalan söylemesine çok kızan Ergen, bağırıp çağırmaya başlamış.
Misafirler evden kaçarken kavga da iyice büyümüş. İşte bu kavganın ardından Ergen, fotoğrafları silmiş. Şimdilerde araları limoni olan çift, umarım ilişkilerini kurtarmayı başarır.

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