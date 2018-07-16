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BÜLENT CANKURT
16 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Torunları büyümüş

Muhabir arkadaşlarım, Serdar- Şule Cümbüş çiftinin Bebek'te bir restoranda yemek yerken oğulları Ali ve Ömer ile birlikte fotoğraflarını çekmiş. Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu'nun torunları resmen kocaman adam olmuş! Başta izdivaçlarına karşı çıktığı kızı Şule Hanım ve damadı Serdar Bey sayesinde Ekim 2010'da ilk torun mutluluğunu yaşayan Ahmet Bey, ikinci torununu da Şubat 2015'te kucağına almıştı. Büyük torunu Ali'nin de, küçüğü Ömer'in de üzerine titrediği konuşulan Ahmet Bey, torunlarının bir dediğini iki etmiyormuş. Umarım sağlıkla iyi günlerini görür…

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