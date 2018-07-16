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BÜLENT CANKURT
16 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Yurt dışında yine göğsümüzü kabarttı

Türkiye'nin en ünlü sörfçülerinden olan ve uluslararası birçok başarıya imza atan Bora Kozanoğlu'nun bir kez daha yurt dışında göğsümüzü kabarttığını öğrendim. Kozanoğlu, geçen hafta İtalya'nın Garda gölünde yapılan 'IFCA JYM' adlı uluslararası rüzgar sörfü şampiyonasında, 190 sporcu arasından ikinci olmuş. Bu derecesiyle bir de 'Vice World Champion' unvanı almış. Ünlü sörfçümüz, ödül töreninde gençlere yönelik yaptığı ve özetle 'Değerlerinize sahip çıkın' dediği konuşmasıyla da büyük takdir toplamış. Yurt dışında yine bizi gururlandıran Bora Kozanoğlu'na kocaman bir alkış…

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