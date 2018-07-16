Ege ve Akdeniz'e göçemeyen İstanbul'un elitleri, Fransız İhtilali'nin 229'ncu yıldönümü için Beyoğlu'ndaki Fransa Sarayı'nın bahçesinde verilen davette sosyalleşti. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve eşi Sülün Buchwalter'in ev sahipliğinde, Fransa Büyükelçisi Charles Fries ve eşi Helene Fries'in katılımıyla gerçekleşen davette, İstiklal Marşı ve Fransa Ulusal Marşı'nın çalınmasının ardından büyükelçi ve başkonsolos tarafından konuşmalar yapıldı. Davetliler, özel ikramlar eşliğinde Fransa Sarayı'nın muhteşem atmosferinin keyfini çıkardı.