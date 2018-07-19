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BÜLENT CANKURT
19 Temmuz 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Başarısı tescillendi

İstanbul yemeiçme dünyasına yeni bir tat katmak için uğraşan Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, aylarca uğrayıp Isokyo'yu hayata geçirmişti. Adıyla İstanbul'dan Tokyo'ya kadar uzanan Pan Asya'yı ifade eden mekan, kısa sürede İstanbul'un elitlerinin favori mekanı olmuştu. Öğrendim ki, mekanın başarısı da tescillenmiş. Dünyanın prestijli ödüllerinden World Luxury Spa & Restaurant Awards'da, 'En İyi Asya Mutfağı' ödülünün sahibi olan mekan, bunun yanı sıra Avrupa'nın 'En İyi Yemek Sunumu' ve 'En İyi Lüks Ambiyansı' unvanlarını da kazanmış. Christian Hirt'e de, şefi Clinton Cooper'a da kocaman alkış.

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