Fotoğraf çektirmek için Mert Alaş'ı getirdi!

Türkiye'den çıkıp dünyaca ünlü bir fotoğrafçı, Madonna, Rihanna, Miles Cyrus gibi daha onlarca ünlü isim ile dost olan Mert Alaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un davetlisi olarak Türkiye'de. Alaş; Ali Koç'a ait 45 metrelik Keyla isimli teknede, Nevbahar Hanım ve arkadaşları ile Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Sosyete kulislerinde ise bomba bir iddia dolaşıyor! Koç'un Mert Alaş ile arkadaş olmadığı, Alaş'ı fotoğraflarını çekmesi için Türkiye'ye özel olarak getirttiği konuşuluyor!





ALAŞ'IN GÜNLÜĞÜ 50 BİN STERLİN!

Dünyaca ünlü isimlerin poz vermek için yarıştığı Mert Alaş'ın günlük ücreti 50 bin Sterlin (bugünkü kurla 314 bin 500 lira). İş seyahatlerinde özel uçak şartı koyan Alaş'ın üç gün önce Türkiye'ye gelirken özel uçağın içinden çekilmiş fotoğrafını Instagram sayfasına koyması dedikoduları kuvvetlendirse de, bana çok olası görünmüyor!

Ancak konuştuğum birkaç kişi, Nevbahar Hanım'ın bu sayede dünyaca ünlü isimlerle dostluk kurmayı hedeflediği için Alaş'ı getirttiği iddiasında! Muhatapları ile konuşamadığım için iddialar ne kadar doğru bilmiyorum.

Bildiğim; Mert Alaş'ın kendisine poz vermek için yarışan ünlülerle çektirdiği özel karelerle dolu Instagram hesabında, artık Nevbahar Koç'la fotoğrafının da olması...