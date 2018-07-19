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BÜLENT CANKURT
19 Temmuz 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Tapan’dan ‘Tüy Siklet’

Gastronomi uzmanı Elif Edes Tapan, yeni bir kitap çıkarttı. Lezzetten ve görüntüden ödün vermeden kolaylıkla hazırlanan hafif tariflerin yer aldığı kitabının adı ''. Önceki gün elime geçen kitabı inceledim. Tapan, diğer kitaplarında da olduğu gibi kolay bulunan malzemelerle, 90'a yakın hafif tarifin olduğu pratik bir yemek kitabı hazırlamış. Dünya lezzetlerini kendi mutfağıyla harmanlayarak oluşturduğu tarifler, protein, lif, yağ, karbonhidrat ve kalori gibi besin değerleri hesaplanmış, gastronomi meraklılarınca denenmiş; bilginize...

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