Gastronomi uzmanı Elif Edes Tapan, yeni bir kitap çıkarttı. Lezzetten ve görüntüden ödün vermeden kolaylıkla hazırlanan hafif tariflerin yer aldığı kitabının adı 'Tüy Siklet'. Önceki gün elime geçen kitabı inceledim. Tapan, diğer kitaplarında da olduğu gibi kolay bulunan malzemelerle, 90'a yakın hafif tarifin olduğu pratik bir yemek kitabı hazırlamış. Dünya lezzetlerini kendi mutfağıyla harmanlayarak oluşturduğu tarifler, protein, lif, yağ, karbonhidrat ve kalori gibi besin değerleri hesaplanmış, gastronomi meraklılarınca denenmiş; bilginize...