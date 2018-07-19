Bodrum'daki tatilciler, önceki gün Casa Costa Boutique Hotel'de gerçekleşen davette hem sosyalleşti hem de bol bol alışveriş yaptı. Aşk-ı İstanbul By Ayfer Toprak, Mel's Design ve Lion Diamond iş birliğinde gerçekleşen davete, Ayfer Toprak Karavan, Melda Aksu ve Öznur Yakın evsahipliği yaptı. Mis gibi kokan, ışıl ışıl parlayan, rengarenk davete katılanlar arasında Ümit Orman, Rabia Kurşun, Burcu Şendir, Berna Çebi, Aslı Pehlivanlar ve İpek Köse gibi isimler vardı. Davetliler, alışveriş sonrası yenilen yemeğin ardından alrdıkları ürünlerle evlerinin yolunu tuttu.