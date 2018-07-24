Yaz sezonunda Bodrum'a demir atan İstanbul'un elitleri, hafta sonu çok güzel bir davette sosyalleşti; Nef'in en özel projelerinden biri olan Nef Reserve Gölköy'de, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur'un ev sahipliğinde unutulmaz bir gece yaşadılar.

Yaklaşık 50 bin metrekare denize sıfır arazi içerisinde gerçekleşen Küba Gecesi konseptli davet büyük ilgi gördü. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim, Şef Carlo Bernardini'nin özel yemekleri, Küba müziği ve dansları ile harika bir gece geçirdi.