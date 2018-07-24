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BÜLENT CANKURT
24 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Bodrum’da Küba gecesi

Yaz sezonunda 'a demir atan 'un elitleri, hafta sonu çok güzel bir davette sosyalleşti; Nef'in en özel projelerinden biri olan Nef Reserve Gölköy'de, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur'un ev sahipliğinde unutulmaz bir gece yaşadılar.
Yaklaşık 50 bin metrekare denize sıfır arazi içerisinde gerçekleşen Gecesi konseptli davet büyük ilgi gördü. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim, Şef Carlo Bernardini'nin özel yemekleri, Küba müziği ve dansları ile harika bir gece geçirdi.

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