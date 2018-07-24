Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, yaz sezonunu çocuklarıyla birlikte Bodrum'da geçiren Burcu Şendir'i, Yalıkavak Pazarı'nda görüntülemiş. Taze meyve-sebze almak için pazara giden Burcu Hanım'ın pazar şıklığı dikkatimi çekti! Hoş, aslında renkli stiliyle hem yaz mevsimine çok uygun, hem de Bodrum'un sıcak havasında rahat etmesini sağlayacak bir kombin tercih etmiş.

Ancak pazar için epey abartılı bir şıklık olmuş!

Burcu Hanım'ın bikinisinin üstüne giydiği Missoni Mare tasarımı plaj elbisesi, yine Missoni Mare'ye ait saç bandı, Hermes terlikleri ve Gentle Monster imzalı gözlüklerinin toplam fiyatı tam tamına 9 bin 520 lira!