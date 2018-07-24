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BÜLENT CANKURT
24 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Liseli aşıkları aratmıyorlar

Fiziği ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 59 yaşındaki Çiğdem Kayalı ile kendisinden 25 yaş küçük ünlü DJ , geçen yıl sürpriz bir nikahla evlenmişti. 27 Nisan'da evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftin mutluluğunu çok duymuş ama hiç şahit olmamıştım. Çifti sonunda hafta sonu Çeşme Alaçatı'da gördüm; gerçekten az bile söylemişler. Hafta sonları Spiaggia Grande'de çalan Uğurcan Kaya, eşi Çiğdem Hanım ile birlikte gittiği Alaçatı'da hem çalışıyor, hem de tatil yapıyormuş. Beni kırmayıp DJ setinin başında poz veren çift, adeta liseli aşıklar gibiydi. Umarım mutlulukları daim olur.

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