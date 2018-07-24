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BÜLENT CANKURT
24 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Geleneği bozmadı

68 kuşağının en önemli isimlerinden, protest ve folk müziğin efsane sanatçısı Joan Baez, önceki gün yine İstanbullular'a unutulmaz bir konser verdi. Konser sonrası ise, 14 yıl önce yaptığı gibi Balkon On5'e gidip kurtlarını döktü! 2004 yılındaki konserinin ardından da yine o yılların Balkon On5'ine giden ünlü sanatçı, masalarda göbek atmış arkadaşlarıyla birlikte eğlenmişti. Baez, bu defa da geleneği bozmadı ve yine Tiyatrosu'ndaki muhteşem konseri biter bitmez Elmadağ'daki Balkon On5'e gitti ve mekanın şov ekibinin gösterilerine eşlik ederek eğlenceli saatler geçirdi.

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