Forbes'un her yıl yaptığı En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 77'nci sıradan giren Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Hanım ile şarkıcı Mirkelam'ın müzmin ilişkisi devam ediyor. Altı yıldır flört eden ve evlenmeye niyetleri yok gibi görünen çift, bu sezon ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi. Yaz başından bu yana Türkbükü'ndeki evinde tatil yapan Aysen Hanım, birkaç kez objektiflere yakalanmış ancak Mirkelam hiç görünmemişti! Hatta dedikodular bile türemişti! Bu fotoğraflar, dedikoducuları susturur sanırım.