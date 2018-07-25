Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > Dedikoducuları susturacak fotoğraf
BÜLENT CANKURT
25 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Dedikoducuları susturacak fotoğraf

Forbes'un her yıl yaptığı En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 77'nci sıradan giren Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Hanım ile şarkıcı 'ın müzmin ilişkisi devam ediyor. Altı yıldır flört eden ve evlenmeye niyetleri yok gibi görünen çift, bu sezon ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi. Yaz başından bu yana Türkbükü'ndeki evinde tatil yapan Aysen Hanım, birkaç kez objektiflere yakalanmış ancak Mirkelam hiç görünmemişti! Hatta dedikodular bile türemişti! Bu fotoğraflar, dedikoducuları susturur sanırım.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN