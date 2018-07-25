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BÜLENT CANKURT
25 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Oğluyla çok mutlu

Annesiyle 'te yaşayan oğlu Ali'ye kavuşan 'nin keyfine diyecek yok doğrusu! Ali ile Bodrum tatiline devam eden , hafta sonu Yalıkavak'ta demirli teknesinde oğlu ile oynarken görüntülendi. Oğlunu bacaklarından tutarak baş aşağı sarkıtan Bilgili ile Ali'nin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı. Cumartesi günü 55 yaşına giren Serdar Bey, kendisini 50 yaşında ikinci kez baba yapan oğlunu, 15 gün sonra annesinin yanına Paris'e uğurlayacak. Bu yüzden oğluna çok düşkün olan Serdar Bilgili'nin Paris seyahatleri de tekrar başlayacak.

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