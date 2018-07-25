Annesiyle Paris'te yaşayan oğlu Ali'ye kavuşan Serdar Bilgili'nin keyfine diyecek yok doğrusu! Ali ile Bodrum tatiline devam eden Serdar Bey, hafta sonu Yalıkavak'ta demirli teknesinde oğlu ile oynarken görüntülendi. Oğlunu bacaklarından tutarak baş aşağı sarkıtan Bilgili ile Ali'nin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı. Cumartesi günü 55 yaşına giren Serdar Bey, kendisini 50 yaşında ikinci kez baba yapan oğlunu, 15 gün sonra annesinin yanına Paris'e uğurlayacak. Bu yüzden oğluna çok düşkün olan Serdar Bilgili'nin Paris seyahatleri de tekrar başlayacak.