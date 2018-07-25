Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Benfica ile eşleştiğini öğrenince, beş yıl öncesi aklıma geldi! Çünkü, Aziz Yıldırım'ı 20 yıllık koltuğundan kaldırıp tutkunu olduğu Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç'un, beş yıl önce karşılaştıkları Benfica ile ilgili tatsız bir anısı var! Fenerbahçe, 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında karşılaştıkları Benfica'yı ilk maçta 1-0 yenmiş; Portekiz'de oynanan rövanş maçında 3-1 mağlup olup elenmişti. O maçı Luz Stadyumu'nda izleyen Koç, Benfica gol atınca duvarı yumruklamış ve elini kırmıştı! Tüm Türkiye, bu haberi bu köşeden öğrenmişti.



BU KEZ BAŞKAN

Şimdi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için bir kez daha Benfica'yla maça çıkacak ve bu kez Ali Koç, taraftar değil kulübün başkanı olarak maçı izleyecek.

Dilerim uzun süre eli alçılı gezen Ali Bey, 7 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak maçta, sinirlenip elini bir yerlere vurmak zorunda kalmaz ve takımı, Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eder.



BAŞINA GELMEDİK KALMADI

2013'teki Benfica maçında elini kıran Ali Koç'un, Fenerbahçe aşkı yüzünden başına gelmedik kalmadı! 2005'teki, şampiyon oldukları maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç; yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı.