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BÜLENT CANKURT
25 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Ünlü golfçüler Bodrum’da yarıştı

Golf tutkunu ünlü isimler, bu kez o pütürlü topun peşinden 'da koştu; Öztürk Grup ve OPET Kurucu Başkanı 'ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübü'nün Başkanlık Turnuvası ile Regnum Golf&Country Club Bodrum'un açılış turnuvasında bir araya geldi. Turnuvada oynayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu erkekler B kategorisinde üçüncü olurken, erkekler en uzun vuruş kupasının da sahibi oldu. Turnuvanın ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da katıldı ve dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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