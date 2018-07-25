Golf tutkunu ünlü isimler, bu kez o pütürlü topun peşinden Bodrum'da koştu; Öztürk Grup ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübü'nün Başkanlık Turnuvası ile Regnum Golf&Country Club Bodrum'un açılış turnuvasında bir araya geldi. Turnuvada oynayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu erkekler B kategorisinde üçüncü olurken, erkekler en uzun vuruş kupasının da sahibi oldu. Turnuvanın ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da katıldı ve dereceye girenlere ödüllerini verdi.