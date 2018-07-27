Son zamanlarda ardı ardına mutsuz evlilikler ve boşanma haberleri duysak da; Ömer-Arzu Sabancı çifti gibi örnek gösterilen çok mutlu evlilikler de var. 1986 yılında İstanbul Hilton'un havuzbaşında evlenen Sabancı çifti, yarın Komşu'nun çılgınlar adası Mikonos'ta 32'nci evlilik yıldönümlerini kutlayacak. Celal-Şebnem Çapa ve Murat-Arzu Atabarut çiftinin de davetliler arasında olduğunu öğrendiğim 32'nci yıldönümü kutlaması, Nammos'da sahneye çıkacak olan Yunanistan'ın Tarkan'ı olarak anılan Antonis Remos konserinde olacak. Umarım daha nice yıllar mutlumesut aynı yastığa baş koyarlar.