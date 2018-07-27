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BÜLENT CANKURT
27 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

32’nci yıllarını Komşu’da kutlayacaklar

Son zamanlarda ardı ardına mutsuz evlilikler ve boşanma haberleri duysak da; çifti gibi örnek gösterilen çok mutlu evlilikler de var. 1986 yılında Hilton'un havuzbaşında evlenen Sabancı çifti, yarın Komşu'nun çılgınlar adası Mikonos'ta 32'nci evlilik yıldönümlerini kutlayacak. Celal-Şebnem Çapa ve Murat-Arzu Atabarut çiftinin de davetliler arasında olduğunu öğrendiğim 32'nci yıldönümü kutlaması, Nammos'da sahneye çıkacak olan Yunanistan'ın Tarkan'ı olarak anılan konserinde olacak. Umarım daha nice yıllar mutlumesut aynı yastığa baş koyarlar.

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