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BÜLENT CANKURT
27 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Bugünkü düğün iptal!

Geçen hafta bir arkadaşımdan, işadamı Mehmet Nazif Günal'ın kızı Merve ile Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu'nun oğlu Koray'ın evleneceğini duymuştum. İkisini de tanımam ama 'da yaşayan müstakbel gelin ile damat 'da evlenmeye karar verdiği için dikkatimi çekmişti. Önceki gün öğrendim ki; düğün davetiyeleri giden müstakbel çift, büyük bir kavgaya tutuşunca Four Seasons Bosphorus'ta bugün yapılacak düğün iptal olmuş! Tabii ki kendi tercihleri, evlendikten sonra ayrılmaları daha üzücü olurdu ama yeni nesil evlilikleri, evcilik oyunu gibi görmeye başladı sanki...

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