Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > Aksilikler yüzünden vazgeçmiş
BÜLENT CANKURT
27 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Aksilikler yüzünden vazgeçmiş

Cemiyet hayatının sevilen ve başarılı iş kadınlarından, Thanx Mimarlık'ın ortağı Zeynep Yılmaz'ın bugün . bana, doğum günü için kız arkadaşlarıyla Mikonos planı yaptıklarını söylemişti. Ancak öğrendim ki, yaşanan tekne kazası, ardından ortağı Melda Aksu'nun rahatsızlığı planlarını bozmuş. Bu planı ertelediğini söyleyen Yılmaz, "Bazen zorlamamak lazım; vardır bir hayır" dedi. Zeynep Hanım, yeni yaşını kızları ve sevdikleriyle evde kutlamaya karar vermiş. Mutlu, sağlıklı nice yılları olsun.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN