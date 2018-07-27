Cemiyet hayatının sevilen ve başarılı iş kadınlarından, Thanx Mimarlık'ın ortağı Zeynep Yılmaz'ın bugün doğum günü. Zeynep Hanım bana, doğum günü için kız arkadaşlarıyla Mikonos planı yaptıklarını söylemişti. Ancak öğrendim ki, yaşanan tekne kazası, ardından ortağı Melda Aksu'nun rahatsızlığı planlarını bozmuş. Bu planı ertelediğini söyleyen Yılmaz, "Bazen zorlamamak lazım; vardır bir hayır" dedi. Zeynep Hanım, yeni yaşını kızları ve sevdikleriyle evde kutlamaya karar vermiş. Mutlu, sağlıklı nice yılları olsun.