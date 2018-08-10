Her daim başarılarıyla adından söz ettiren Alarko Holding Turizm Grup Başkanı Edip İlkbahar ile ilgili müjdeli bir haberim var! Edip İlkbahar ile beş yıllık hayat arkadaşı Aslı İsmailoğlu, ilişkilerini sessiz sedasız resmiyete döktü. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, evde düzenledikleri ve sadece aile üyelerinin katıldığı bir törenle mutlu beraberliklerine resmiyet kazandırdı. Edip Bey'in iş yoğunluğu nedeniyle balaylarını bayram tatiline bırakan yeni evliler, Ege'ye kısa bir seyahat planlamış. Umarım bir ömür mutlu olurlar...