14 Nisan'da nişanlısı Murat Gezer ile evlenip telli duvaklı gelin olacağı günü bekleyen Mina Başaran, maalesef 11 Mart'taki talihsiz kazada melek olup gitmişti. Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan kaza, Murat Gezer'i, Mina Başaran'dan çok acı bir şekilde ayırmıştı. Cenazeden sonra hiç ortalarda görünmeyen Murat Gezer, üç gün önce Bodrum'da görüntülenince sosyal medya çalkalandı. Bodrum'da tatil yaptığı için sosyal medyada resmen linç edilen Murat Gezer'e haksızlık ediliyor.

Evet, Murat Gezer çok acı bir olay yaşadı, nişanlısını kaybetti ama hayat da devam ediyor.

Ne yani, tatile çıkmasın mı? Hadi haklı olduğunuzu düşünelim, Gezer'in yanında kim var, biliyor musunuz?



KARDEŞİNİ KİMSE TANIMADI

Bodrum'da Murat Gezer'i fotoğraflayan muhabir arkadaşlarım, yanındaki genci tanıyamamış!

O kişi, Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran... Yani Murat Gezer çok eleştirilen tatile rahmetli nişanlısının kardeşiyle çıkmış.

Zaten Murat Gezer'i tanıyanlar, normal hayatına devam etmeye çalışsa da içinin kan ağladığını ve Mina Başaran'ın sevenlerini üzecek bir davranışta bulunmasının mümkün olmadığını söylüyor. Birilerini eleştirirken biraz insaflı davranalım lütfen!!!



Anneler Günü'nde, Mina'yı istemeye gittikleri gün anneleriyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp 'Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çok seviyorum!' yazan Gezer, Mina'nın ailesiyle hâlâ çok yakın.