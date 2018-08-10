Arzu Karataş'ın başkanı olduğu Pembe İzler Derneği, kadınların kanser riskini azaltmak, erken teşhis ve tedavisine destek olmak için Pembe Rota adlı bir proje başlatmıştı. Türkiye'yi kapsayan bir Pembe Rota çizen ve ilk rotaları İstanbul olan dernek üyeleri, önceki gün Bodrum'daydı. Öykü-İlhan Karadeniz çifti, projeye için evlerini açtı, altı aylık hamile Pınar Tezcan Özçapkın da derneğin 'Rotamız Pembe, Geleceğimiz Güvende' sloganıyla yola çıkan projesinin yüzü oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un da katıldığı davete ilgi büyüktü.