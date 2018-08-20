Dokuz günlük bayram tatillerine alışık olan sosyetik isimlerin, Allah yine gönüllerine göre verdi. Bayram tatilini geçirmek için yine kendilerini yollara vurdular. Atatürk havalimanında objektiflere yansıyan tatilcilerin büyük bir çoğunluğu Bodrum'u tercih ederken, Çeşme'ye gidenler de, rotayı Komşu'ya çevirenler de vardı.

SEVİL SABANCI-FERHAT FERHANGİL (MİKONOS)

Ferhat Ferhangil ile birlikte önceki hafta sonunu Komşu'nun çılgınlar adası Mikonos'ta geçiren Sevil Sabancı, bayramda da sevgilisiyle birlikte 15 milyon Euro'luk yatının dümenini Komşu'ya kıracak.

DERYA AYAYDIN (MİKONOS)

Derya Ayaydın da, Kurban Bayramı'nı, Komşu'nun ünlü adası Mikonos'ta geçirmeye karar vermiş.

BAHAR TANGIR GÖKHAN ÇARMIKLI (ÇEŞME)

Mutlulukları parmakla gösterilen Gökhan Çarmıklı ile sevgilisi Bahar Tangır, bayram tatilini Gökhan Bey'in oteli Çeşme 7800'de geçirecek.

FEYZA BALİN-KAAN BOYNER (BODRUM)

Evliliğe giden güzel bir ilişkileri olan Kaan Boyner ile Feyza Balin, bayram tatilini Bodrum'da geçirecek.