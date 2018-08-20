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BÜLENT CANKURT
20 Ağustos 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Bayramda Ege’deler

Dokuz günlük bayram tatillerine alışık olan sosyetik isimlerin, Allah yine gönüllerine göre verdi. Bayram tatilini geçirmek için yine kendilerini yollara vurdular. Atatürk havalimanında objektiflere yansıyan tatilcilerin büyük bir çoğunluğu 'u tercih ederken, Çeşme'ye gidenler de, rotayı Komşu'ya çevirenler de vardı.

SEVİL SABANCI-FERHAT FERHANGİL (MİKONOS)
Ferhat Ferhangil ile birlikte önceki hafta sonunu Komşu'nun çılgınlar adası 'ta geçiren Sevil Sabancı, bayramda da sevgilisiyle birlikte 15 milyon Euro'luk yatının dümenini Komşu'ya kıracak.

DERYA AYAYDIN (MİKONOS)
Derya Ayaydın da, Kurban Bayramı'nı, Komşu'nun ünlü adası Mikonos'ta geçirmeye karar vermiş.

BAHAR TANGIR GÖKHAN ÇARMIKLI (ÇEŞME)
Mutlulukları parmakla gösterilen ile sevgilisi , bayram tatilini Gökhan Bey'in oteli Çeşme 7800'de geçirecek.

FEYZA BALİN-KAAN BOYNER (BODRUM)
Evliliğe giden güzel bir ilişkileri olan Kaan Boyner ile Feyza Balin, bayram tatilini Bodrum'da geçirecek.

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