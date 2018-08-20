Begüm Şen, Kurban Bayramı'nı ailesi ve sevdikleriyle birlikte geçirmek için küçük oğlu Can ile yaşadığı Los Angeles'tan yurda gelmişti.

İstanbul'daki arkadaşları ile hasret giderip Çeşme'deki baba ocağına giden Begüm Hanım, şimdilerde ise eşi Adnan Bey ve oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Şen Ailesi'ni Yalıkavak'ta demirledikleri teknelerinde görüntülemiş. Dostlarıyla tekne keyfi yapan çiftten Adnan Bey, oğulları Can ile vakit geçirirken; Begüm Hanım da uzun süredir hasret kaldığı Bodrum'un serin sularında yüzüp güneşin tadını çıkarmış.