Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Bodrum'da ‘Şen’ tatil
BÜLENT CANKURT
20 Ağustos 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Bodrum'da ‘Şen’ tatil

Begüm Şen, Kurban Bayramı'nı ailesi ve sevdikleriyle birlikte geçirmek için küçük oğlu Can ile yaşadığı Los Angeles'tan yurda gelmişti.
İstanbul'daki arkadaşları ile hasret giderip Çeşme'deki baba ocağına giden Begüm Hanım, şimdilerde ise eşi Adnan Bey ve oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Şen Ailesi'ni Yalıkavak'ta demirledikleri teknelerinde görüntülemiş. Dostlarıyla tekne keyfi yapan çiftten Adnan Bey, oğulları Can ile vakit geçirirken; Begüm Hanım da uzun süredir hasret kaldığı Bodrum'un serin sularında yüzüp güneşin tadını çıkarmış.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN