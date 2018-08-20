Eski eşi Bülent Çavuşoğlu'nun kendisini ünlü sanatçı Ajda Pekkan'la aldattığını iddia eden ve 4 yıldır hukuk savaşı veren Tuğçe Eyilik, Haziran ortasında muradına ermişti. Mahkemenin ihaneti kabul etmesiyle talep ettiği tazminatı kazanan ve kadınlık onurunu kurtardığını söyleyen Tuğçe Hanım, şimdilerde Bodrum'da keyif yapıyor. Ortalarda görünmeyi pek sevmeyen Tuğçe Hanım, Yalıkavak'ta bir beach'te denize girerken görüntülenmiş. Bülent Çavuşoğlu'ndan 10 yaşında Efe Paşa adında bir oğlu olan Tuğçe Hanım, fit vücuduyla, beach'teki meraklı bakışları üzerine toplamış.