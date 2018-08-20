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BÜLENT CANKURT
20 Ağustos 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Fit vücuduyla dikkat çekti

Eski eşi Bülent Çavuşoğlu'nun kendisini ünlü sanatçı 'la aldattığını iddia eden ve 4 yıldır hukuk savaşı veren Tuğçe Eyilik, Haziran ortasında muradına ermişti. Mahkemenin ihaneti kabul etmesiyle talep ettiği tazminatı kazanan ve kadınlık onurunu kurtardığını söyleyen , şimdilerde 'da keyif yapıyor. Ortalarda görünmeyi pek sevmeyen Tuğçe Hanım, Yalıkavak'ta bir beach'te denize girerken görüntülenmiş. Bülent Çavuşoğlu'ndan 10 yaşında Efe Paşa adında bir oğlu olan Tuğçe Hanım, fit vücuduyla, beach'teki meraklı bakışları üzerine toplamış.

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