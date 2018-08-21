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BÜLENT CANKURT
21 Ağustos 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Bekarlığa geri döndü

Cemiyet hayatının sevilen ismi Burcu Şendir, önceki yıl Sırma Group'un patronu eski milli güreşçi Necmettin Karabacak'tan boşanmıştı.
Boşandıktan sonra gönül kapısını kapatan Şendir, önceki ay aşk orucunu bozup işadamı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Duydum ki; 'ın aşkı, başladığı gibi hızlı bitmiş! Aralarına ne girdi bilmiyorum ama Burcu Hanım, sevgilisi Cihan Nur ile yollarını ayırmış. Yaklaşık iki yıldır yalnız olan Burcu Hanım, bekarlığa çok çabuk geri döndüğüne göre ' sultanlıktır' lafına çok inanmış gibi görünüyor.

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