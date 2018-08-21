Cemiyet hayatının sevilen ismi Burcu Şendir, önceki yıl Sırma Group'un patronu eski milli güreşçi Necmettin Karabacak'tan boşanmıştı.

Boşandıktan sonra gönül kapısını kapatan Şendir, önceki ay aşk orucunu bozup işadamı Cihan Nur ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Duydum ki; Burcu Hanım'ın aşkı, başladığı gibi hızlı bitmiş! Aralarına ne girdi bilmiyorum ama Burcu Hanım, sevgilisi Cihan Nur ile yollarını ayırmış. Yaklaşık iki yıldır yalnız olan Burcu Hanım, bekarlığa çok çabuk geri döndüğüne göre 'Bekarlık sultanlıktır' lafına çok inanmış gibi görünüyor.