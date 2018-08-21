Haziran 2015'te karnındaki bebeğiyle nikah masasına oturarak Kerem Türker ile evlenen Aslı Hotiç Türker'le ilgili müjdeli bir haberim var. Çeşme'de rüya gibi bir düğünle evlenen ve mutlulukları dillerden düşmeyen Türker çiftine bir bebek daha geliyor.

Ercan Apa ile evliliğinden Mina adında bir kızı, Cem adında da bir oğlu olan Aslı Hanım'a; Allah, Emre Bey'den de Lal adlı bir kız bebek nasip etmişti. Dördüncü bebeğine henüz iki aylık hamile olduğu söylenen Aslı Hanım'ın bakalım dördüncü bebeğinin cinsiyeti ne olacak... Ya 2-2 eşitlik sağlanacak ya da Cem tek erkek olarak kalacak.